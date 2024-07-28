العالم اليوم - إسرائيل تستهدف مخابئ أسلحة وبنى تحتية لحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 09:24 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه استهدف مخابئ أسلحة وبنية تحتية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان.

وأضاف الجيش في بيان: "خلال اليل، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الأهداف الإرهابية لحزب الله في عمق الأراضي اللبنانية وفي جنوب لبنان، بما في ذلك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية في مناطق الشبريحا وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب الثلاثين والخيام وطير حرفا".

وتأتي الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من الهجوم الصاروخي على لحزب الله على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، السبت.

وأثار الهجوم الذي خلف 12 قتيلا على الأقل، مخاوف إقليمية ودولية من أن يكون بداية لاشتعال حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله، التي لطالما حاول الوسطاء للحيلولة دون اندلاعها، خوفا من تصعيد يؤدي لنتائج تفوق التصور بحسب تحذير لمسؤولي الأمم المتحدة.

الهجوم أعقبه سلسة غارات جوية إسرائيلية متزامنة طالت بلدات العباسية والبرج الشمالي في قضاء صور، إضافة إلى الخيام وكفركلا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان، مما أسفر عن وقوع إصابات.

ويترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزراء المصغر، الأحد، لتقييم الوضع في الشمال، فيما توعد حزب الله بدفع "ثمن باهظ".