العالم اليوم - إسرائيل تعلن وفاة جندي بعد أيام من إصابته في معارك رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 09:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، وفاة جندي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها الأسبوع الماضي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش إن الجندي القتيل (21 عاما) أصيب بقذيفة مضادة للدبابات أطلقت على مبنى كان فيه في رفح يوم 20 يوليو الجاري، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وبمقتله يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة إلى 331.