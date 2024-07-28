العالم اليوم - أرباح سابك للمغذيات الزراعية السعودية ترتفع 8% بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 11:18 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة في بيان للسوق السعودي، الأحد، ارتفاع الأرباح الصافية 8.3 بالمئة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار) مقارنة مع 651 مليون ريال قبل عام.

وقالت الشركة في بيانها على موقع البورصة السعودية إن سبب الارتفاع في صافي الربح في الربع الثاني هو زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة بالإضافة إلى زيادة إيرادات التمويل، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المبيعات قلل من صعود الأرباح.

كما حققت شركة سابك للمغذيات الزراعية السعودية أرباحا بقيمة 1.546 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.632 مليار ريال قبل عام بهبوط نسبته 5.3 بالمئة.