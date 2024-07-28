العالم اليوم - تلوث نهر السين يلغي حصة تدريبية في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 12:24 مساءً - ألغى المنظمون حصة سباحة تدريبية ضمن منافسات الثلاثي بأولمبياد باريس، كانت مقررة في نهر السين، الأحد، بعد أن ارتفعت معدلات التلوث في النهر نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية مؤخرا.

وأضاف منظمو الأولمبياد في بيان: "التجارب والاختبارات التي أجريت على مياه النهر السبت كشفت حسب معايير الاتحاد الدولي للثلاثي أن نوعية المياه لا تسمح بالمضي قدما في إجراء الحصة التدريبية".

وتابعت: "السبب في هذا يرجع إلى هطول الأمطار في باريس يومي الجمعة والسبت".

وعبر منظمو الدورة عن ثقتهم في تحسن نوعية المياه في النهر قبل انطلاق منافسات الثلاثي بسباق الرجال، الثلاثاء.

وتشمل منافسات الثلاثي 3 سباقات، في السباحة وركوب الدراجات والركض.