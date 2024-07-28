العالم اليوم - لافروف: تدمير حركة حماس هدف "غير واقعي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 12:24 مساءً - اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هدف تدمير حركة حماس بشكل كلي الذي تريد إسرائيل تحقيقه "غير واقعي".

وأضاف لافروف للصحفيين خلال زيارة إلى ماليزيا، الأحد، أنه "لا توجد نهاية في الأفق لإراقة الدماء في غزة. تقول إسرائيل من خلال (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو إن الحرب لن تنتهي حتى يتم القضاء على حماس بالكامل، وفي رأيي ورأي العديد من شركائي فإن هذه مهمة غير واقعية".

وتابع الوزير: "لا تزال حماس موجودة ولديها قدرات ودعم كافيان، بما في ذلك ما تحصل عليه من دول إسلامية".

ولفت إلى أن "إسرائيل تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال في غزة"، مضيفا: "سنواصل مساعدة الفلسطينيين على إعادة بناء وحدتهم".

وتضررت علاقات إسرائيل مع روسيا بعد استقبال الكرملين أعضاء كبارا من حماس بعد هجوم7 أكتوبر، وهي الخطوة التي قالت حكومة نتنياهو إنها "تعزز موقف الحركة رغم الجرائم التي ارتكبتها"، في إشارة إلى الهجوم.

ولطالما استخدم نتنياهو عبارة "النصر الكامل" في خطاباته خلال حرب غزة، مؤكدا أنها "لن تنتهي حتى القضاء على حركة حماس كليا".

وكان هذا أبرز الشروط التي عرقلت إمكانية التوصل إلى اتفاق، يضع حدا لإطلاق النار.