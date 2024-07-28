مادورو يدعو إلى عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي تجري في بلاده اليوم الأحد.

وقال مادورو، الذي كان من أوائل المواطنين الذين صوتوا في مركز اقتراع بمدرسة سيمون رودريجيز بوسط كراكاس: "لا ينبغي لأحد أن يتدخل في قرارنا الذي نتخذه بشكل مستقل في ظروف مسالمة".

وأضاف الرئيس الفنزويلي، ردا على أسئلة الصحفيين: "جرت الحملة الانتخابية في فنزويلا في أجواء سلمية ولم تقع حادثة عنف واحدة. المرشح الوحيد الذي تعرض للملاحقة الدولية، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، كان نيكولاس مادورو موروس".

وأشار مادورو إلى ضرورة "احترام قرار السلطة الانتخابية [المجلس الانتخابي الوطني] بشأن نتائج التصويت والاعتراف به علنا". وشدد على أن "النظام الانتخابي في فنزويلا شفاف وموثوق"، وأكد أنه "لن يتمكن أحد من تشويه هذا اليوم السلمي وهذا العيد الانتخابي". ودعا الفنزويليين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات وانتظار نتائج التصويت الرسمية.

وقال الرئيس الفنزويلي إنه سيوقع يوم الاثنين على مرسوم بشأن الحوار الوطني. ونوه بالطبيعة الأولوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ويتنافس على منصب الرئيس في فنزويلا، 10 سياسيين. والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي نيكولاس مادورو هو مرشح الأحزاب اليمينية المتطرفة إدموندو غونزاليس.