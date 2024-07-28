العالم اليوم - ميقاتي: وقف شامل لإطلاق النار هو الحل لتجنب تفاقم الأوضاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 08:18 مساءً - أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، عدة اتصالات ديبلوماسية وسياسية، في إطار متابعة الأوضاع الطارئة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان.

وشدد ميقاتي، خلال الاتصالات، على أن "الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيدا ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

كما جدد خلال هذه الاتصالات التشديد على موقف الحكومة بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقفا مستداما لإطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا".

وأبرز أن "الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع أصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه".

وقد اطلع رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على حصيلة الاتصالات الجارية في هذا السياق أيضا.