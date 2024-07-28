ماليزيا تقدم لروسيا طلبا للانضمام إلى "بريكس"

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ماليزيا قدمت طلبا لروسيا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأضاف إبراهيم في بيان أصدره مكتبه: إن "ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا، بصفتها رئيس مجموعة "بريكس"، تتضمن طلبا للانضمام إلى المنظمة، وأعربت أيضا عن استعدادها للمشاركة كدولة عضو أو شريك استراتيجي".

وقال إن "رغبة ماليزيا في الانضمام إلى "بريكس" كانت الموضوع الرئيسي لمحادثته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى كوالالمبور يوم أمس".

وفي يونيو، أكد إبراهيم للرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفا عزم ماليزيا الانضمام إلى "بريكس".

وتسلمت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" لهذا العام في الأول من يناير. وتزامن ذلك مع التوسع التاريخي للمنظمة.

بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، أصبحت تضم "بريكس" الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتنعقد رئاسة روسيا تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.

ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" في أكتوبر المقبل في قازان.