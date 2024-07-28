ماكرون لنتنياهو: باريس ملتزمة بمنع التصعيد في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 09:31 مساءً - ذكر بيان لقصر الإليزيه الفرنسية اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد هجوم مجدل شمس في مرتفعات الجولان.

وذكر البيان أن ماكرون قال إن باريس ملتزمة تماما بمنع أي تصعيد جديد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الهجوم الذي أدي إلي مقتل 12 شخصا إسرائيليا في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقف إطلاق النار بغزة أفضل طريقة لوقف التصعيد في المنطقة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل طريقة لنزع فتيل العنف بين إسرائيل وحزب الله، وذلك في أعقاب الضربة القاتلة التي شنها حزب الله، التي قتلت 12 شخصا في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان، وفقا لصحيفة جروزليم بوست العبرية.

إسرائيل تحمل حزب الله مسؤولية هجوم مجدل شمس

وحملت إسرائيل حزب الله اللبناني المسؤولية عن الحادث، وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالرد علي مجدل شمس ليل أمس، كاشفا أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس من نوع "فلق 1" برأس حربي يزن 53 كيلوجراما.