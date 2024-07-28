عاجل - غارات جوية إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - غارات جوية إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت بلدات يارون والخيام وطيرحرفا وعيتا الشعب بالجنوب اللبناني.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.