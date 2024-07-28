نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أمير اليونان والدنمارك ميخائيل في أحد مستشفيات أثينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "كاثيميريني" أن الأمير ميخائيل، أمير اليونان والدنمارك، المعروف باسم المؤرخ والكاتب تحت الاسم المستعار ميشيل دي جريس، توفي في أحد مستشفيات أثينا عن عمر يناهز 85 عاما.

وكان الأمير ميخائيل العضو الوحيد في العائلة المالكة اليونانية الذي لم يغادر اليونان بعد أحداث 13 ديسمبر 1967، عندما حاول الملك قسطنطين الإطاحة بالمجلس العسكري. كما أنه أيضا العضو الوحيد في العائلة المالكة اليونانية الذي حصل على الجنسية اليونانية، وتم تسجيله في تعداد بلدية أثينا باسم "ميشيل دي غريس".

وكان الأمير ميخائيل هو الحفيد الوحيد المتبقي لجورج الأول، ووالده الأمير كريستوفر الابن الخامس للملك، ووالدته فرانشيسكا أورليانز من آل بوربون.

وكان عم الملك الراحل قسطنطين في عمره تقريبا. وكتبت الصحيفة أنه ينسب لأكبر البيوت الملكية في القارة القديمة، لكنه اختار الزواج من الفنانة مارينا كاريلا، ابنة رجل الصناعة تيودورو كاريلاس، وأنجب منها ابنتين، الأميرة ألكسندرا والأميرة أولغا.

فقد الأمير والده عندما كان عمره عاما واحدا فقط، ونشأ في المغرب وإسبانيا ثم درس في فرنسا، لكنه أحب اليونان وتاريخها.

جاء إلى اليونان لأداء واجباته العسكرية، وظل مقيما فيها لفترة طويلة، لكنه في السنوات الأخيرة قسم وقته بين اليونان والخارج.

وعلى الرغم من خلفيته الملكية، حقق ميخائيل اعترافا عالميا ككاتب، فقد كتب العشرات من الروايات الأكثر مبيعا التي جمعت بين معرفته بالتاريخ والحبكة الأدبية.

بدأ حياته المهنية في عام 1970، وكان يعمل بلا كلل كل يوم في الكتابة والقراءة والبحث في مجموعة واسعة من المواضيع التاريخية التي شغلته.

ولم يتم الإعلان عن معلومات حول جنازته بعد.