العالم اليوم - التحق بالمصري حجازي.. سلمان الفرج يغادر الهلال إلى نيوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 12:24 صباحاً - بعد مسيرةٍ استمرت نحو 16 عاماً، غادر اللاعب السعودي الدولي السابق سلمان الفرج نادي الهلال وانتقل إلى نادي نيوم، وفقاً لما أعلن الناديان الأحد.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً عقداً لمدة موسمين مع ناديه الجديد الذي نشر فيديو على منصة إكس (تويتر سابقاً) للإعلان عن الصفقة بعنوان "سلمان الفرج هنا"، يظهر فيه اللاعب قائلاً "أنا هنا. أنا سلمان".

بدوره، نشر نادي الهلال على الموقع عينه فيديو بعنوان "23 ذهباً.. سلمان الفرج، مسيرة المجد"، فيه استعراض لأبرز محطات الفرج بقميص حامل لقب الدوري والكأس والكأس السوبر السعودي في الموسم الماضي.

وجاء الانتقال بعد الوصول إلى تسوية مالية بين اللاعب وناديه السابق، وذلك لعدم حاجة مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيزوس لخدمات اللاعب وخروجه من حساباته في الموسم الماضي.

وسيلتحق الفرج بعدد من اللاعبين الذين انضموا إلى نيوم، أبرزهم المصريأحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو من الاتحاد، في إطار سعي الفريق إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى السعودية.