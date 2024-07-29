العالم اليوم - بريطانيا تطالب باتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار بغزة

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تطالب باتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 01:21 صباحاً - أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بضرورة اتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمكتب ستارمر "قال رئيس الوزراء إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان "كرر رئيس الوزراء دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".

والتقى ستارمر مع هرتسوغ في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.