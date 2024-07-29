نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس التركي، يوم الأحد، إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو قرة باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال أردوغان خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرقي البلاد، يوم الأحد: يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين.. تمامًا كما دخلنا قره باغ وليبيا، قد نفعل شيئًا مماثلًا (معها)".

وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون، أنه "لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك.. يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات".