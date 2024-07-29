نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استعدادات لقاء بوتين بالرئيس الإيراني الجديد.. ومؤشرات اقتراب توقيع معاهدة التعاون الشمالية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزيشكيان في قمة البريكس التي ستعقد في قازان في أكتوبر المقبل، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

أكد بيسكوف في تصريحاته الصحفية أن الجانب الإيراني تلقى دعوة لحضور القمة، معربًا عن أمله في مشاركة الرئيس الإيراني الجديد.

مؤشرات اقتراب توقيع معاهدة التعاون الشمالية بين البلدين

وأشار إلى أن بوتين يستعد لهذا الاجتماع. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن الرئيس الإيراني الجديد أبلغ نظيره الروسي في اتصال هاتفي استعداده للتوقيع على معاهدة التعاون الشمالية بين روسيا وإيران خلال قمة قازان.

مستعدون لاتخاذ إجراءات مضادة

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين: “إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في خططها لوضع صواريخ في ألمانيا فإن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة”.

عملية عسكرية جديدة

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

