العالم اليوم - قتيلان و3 جرحى في هجوم إسرائيلي بمُسيرة على جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:21 صباحاً - قال الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، إن شخصين قُتلا وأصيب 3 آخرون، بينهم طفل، في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب بلدة شقرا في جنوب لبنان.

ولم يذكر الدفاع المدني اللبناني ما إذا كان القتلى من المدنيين أو المسلحين.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم، دراجة نارية بين ميس الجبل وشقرا جنوبي لبنان.

وهذا هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط قتلى منذ ما قالت إسرائيل إنه هجوم صاروخي نفذته جماعة حزب الله يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وينفي حزب الله تورطه في ذلك الهجوم.

وفجر اليوم، شنت إسرائيل غارة على منزل في بلدة مركبا من دون إصابات، كما قصفت بلدة عيترون بجنوب لبنان في وقت سابق.