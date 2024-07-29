عاجل - أسماء أوائل توجيهي الثانوية العامة في فلسطين (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أسماء العشرة الأوائل في نتيجة تويجيهي الثانوية العامة في فلسطين 2024 ظهرت الآن، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج التوجيهي الضفة الغربية 2024 الدورة الأولى حيث أتاحت الوزارة رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يستطيع الطلاب من خلاله معرفة نتائج الثانوية العامة فلسطين 2024 بالدرجات، فمرحلة التوجيهي هي مرحلة فاصلة لتحديد واجهة الطالب الجامعية والكلية التي سيتم التحاقه بها بناءً على المجموع الكلي الذي حصل عليه في نتيجته.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 450.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل.

العشرة الأوائل في الثانوية العامة 2024

أسماء أوائل التوجيهي في فلسطين 2024

حصلت الطالبة عبير منير التابعة لمعهد فتيات غزة علي المركز الأول في القسم العلمي بمجموع 630 بنسبة 96.92%.

حصلت الطالب إسماعيل علي سالم التابعة لمعهد شمال غزة علي المركز الثاني في القسم العلمي بمجموع 629 بنسبة 96.77%

حصلت الطالبة سارة علاء غبون التابعة لمعهد فتيات غزة علي المركز الثاني مكرر في القسم العلمي بمجموع 629 بنسبة 96.77%.

حصلت الطالب حبيب وسام أبو حميدان التابع لمعهد شمال غزة علي المركز الرابع في القسم العلمي بمجموع626 بنسبة 96.23%.

حصلت الطالبة شهد حماد طافش التابعة لمعهد فتيات غزة علي المركز الرابع مكرر في القسم العلمي بمجموع626 بنسبة 96.23%.

أوائل توجيهي الثانوية العامة في فلسطين

العشر الأوائل الفرع الأدبي على توجيهي فلسطين ٢٠٢٤

حلا جميل مروان جاموس

تقى أحمد محمود سياعره

تمارا سميح أحمد محمد

دعاء جمال داود حمید

نور تیسیر سليمان ابوالعجين

بهاء سليمان علي اسماعيل

تالین عیسی حسین شاعر

رهام سفیان محمد ابو عره

سديل محمود محمد الصلاحات

لیلی فراس عمر الشريف

أسماء الطلاب الأوائل الفرع العلمي على جميع محافظات فلسطين

احمد اسامه اسماعیل دراج

تسبیح مهند جميل الحاج حسين

محمود رائد ماجد بكري

ملك حاتم عبد اللطيف عطا الله

میار رامي ماجد وهبه

یزن سامر أحمد سمان

ألمى محمد فوزي الخضر

احمد عبد الكريم حمزه مرقه

بشاره باسم مرزوق مرزوقه

روعه جمال ناصر ملح

قيس علاء طاهر سلعوس

مريم مؤمن حسام الدين حجاوي |

يزن أحمد اسماعيل عطاونه

خطوات الاستعلام عن النتائج التوجيهي فلسطين

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا. اضغط علي خدمات الإلكترونيات. عليك بتحديد نتائج التوجيهي 2024. قم باختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي. قم باختيار الشعبة الخاصة بالطالب. علي الطالب ادخال البيانات كاملة مثل الاسم ورقم الجلوس. ثم بعد ذلك واجة بالضغط علي كلمة استعلام وسوف يتم عرض النتيجة بأجمالي الدرجات والنسبة المئوية.

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