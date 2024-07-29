إعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا
فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بفنزويلا التي أجريت أمس، وفق ما أفاد المجلس الوطني الانتخابي.
وقال المجلس إن مادورو حصل على 51 في المائة من الأصوات بعد فرز 80 بالمائة من صناديق الاقتراع.
وجاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.
وذكر المجلس أن مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث حصل على 44 بالمائة من الأصوات.
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