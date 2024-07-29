نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أوائل الثانوية التوجيهي في فلسطين..استشهد منهم 450 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 450، حسب إعلان وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج توجيهي فلسطين 2024 الدور الأول.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي نتائج توجيهي الثانوية العامة فلسطين 2024 الدور الأول، بالإضافة إلى كشوفات أسماء أوائل شعبتي العلمي والأدبي.

وصرح وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج التوجيهي الضفة الغربية 2024 الدورة الأولى سيتم الإعلان عنها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين 28 يوليو الجاري، حيث أتاحت الوزارة رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يستطيع الطلاب من خلاله معرفة نتائج الثانوية العامة فلسطين 2024 بالدرجات، فمرحلة التوجيهي هي مرحلة فاصلة لتحديد واجهة الطالب الجامعية والكلية التي سيتم التحاقه بها بناءً على المجموع الكلي الذي حصل عليه في نتيجته.



نسب نجاح نتائج التوجيهي الضفة الغربية 2024



ونسب النجاح في كل فرع من فروع الثانوية العامة، وقد تراوحت نسبة النجاح وفقًا لما أشارت له بعض المصادر ما بين 70% و80%، وهي نسبة مرتفعة ومبشرة لجميع الطلاب.

رابط نتائج التوجيهي 2024 فلسطين



تتجهز وزارة التربية والتعليم العالي لإدخال درجات نتائج التوجيهي الضفة الغربية عبر رابط إلكتروني مخصص لإعلان النتائج برقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك حرصًا من الوزارة على إتاحة النتيجة لجميع الطلاب إلكترونيًا دون التوجه للمدارس، وهناك خطوات سهلة وبسيطة لاستخراج نتائج الثانوية العامة فلسطين 2024 وهي:-

الدخول عبر الرابط الرسمي موقع وزارة التربية والتعليم العالي فلسطين من هنا .

ستجد صفحة الاستعلام عن النتيجة.

قم بإدخال رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 خانات في المربع المخصص له.

وأخيرًا اضغط على عرض النتيجة.

ستظهر لك على الفور بيان بالعلامات في جميع المواد والمجموع الكلي.

أوائل الثانوي الوجيهي فلسطين

أوائل الثانوي التوجيهي فلسطين



نتائج التوجيهي 2024 فلسطين جوال



هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2024 من خلال الجوال حيث يقوم الطالب يإرسال رقم الجلوس الخاص به عبر رسالة نصية على رقم 37024، وسيتم على الفور إرسال رسالة بها الدرجات والمجموع الكلي، وهذه الخدمة مجانية في حالة القيام بها داخل دولة فلسطين.

نتائج الثانوية العامة فلسطين 2024



عقد منذ قليل مؤتمر صحفي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لإعلان نتائج توجيهي فلسطين 2024، وقد تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل في جميع الفروع بالتوجيهي، ولم يتم الكشف أي نسب نجاح لأول مرة في نتائج الثانوية العامة بدولة فلسطين هذا العام، ويمكن استخراج النتائج الآن من خلال رابط موقع وزارة التربية.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.