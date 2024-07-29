نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء عن إصابة نحو 100 شخص بعد خروج قطار عن مساره في فولغوغراد بروسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام روسية، بأنباء عن إصابة نحو 100 شخص بعد خروج قطار عن مساره في فولغوغراد في روسيا.

وفي وقت سابق، قد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.