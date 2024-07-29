نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التعليم بـ فلسطين..لم يكتمل العدد ولا نسبة عامة للنجاح بـ3ثانوية عامة (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2024.

وللمرة الأولى انطلقت امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين دون قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، وهو يوم بدء الحرب، توقفت العملية التعليمية بمراحلها كلها في قطاع غزة حيث تم تحويل المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين.

وقالت التربية والتعليم ان 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 10 آلاف، بالإضافة لـ400 معلم.

وأضافت أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

نتائج توجيهي فلسطين 2024

اسماء أوائل توجيهي فلسطين 2024

أوائل توجيهي فلسطين 2024

أوائل توجيهي فلسطين 2024

إعلان نتائج توجيهي فلسطين 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن نتائج الثانوية العامة للعام 2024 صباح اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر المنصة الرسمية للوزارة ابتداءً من هذا التاريخ.

خطوات استعلام نتائج توجيهي فلسطين 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالإعلان عن إصدار رابط جديد من أجل القيام بالاستعلام عن النتائج الاختبرات التوجيهي بسهولة، وذلك أصبح في إمكان كل الطلاب والطالبات في الثانوية العامة، من أجل القيام بالإطلاع عن التفاصيل الخاصة بالدرجات ومعرفة الجهود الدراسية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• عليك في البداية القيام بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ” من هنا“.

• بعد ذلك عليك القيام بالضغط على أيقونة نتائج الاختبارات.

• اختر منها خانة الاختباات التوجيهي 2024.

• بعد ذلك قم بكتابة كل البيانات المطلوبة مثل الاسم كاملًا ورقم الجلوس.

• حدد من خلال المحافظة والقسم الدراسي سواء كان القسم الأدبي أو العلمي.

• انقر بعد ذلك على عرض النتيجة.

• سوف يتم عرض لك النتيجة، ودرجات المواد الدراسية والمجموع بالكامل، عبر الموقع.

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رابط نتائج التوجيهي 2024 فلسطين برقم الجلوس

تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج، خصصت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موقعًا إلكترونيًا خاصًا لهذا الغرض، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي للوزارة والبحث في قسم نتائج الامتحانات، ثم اختيار نتائج التوجيهي 2024، بعد ذلك يجب على الطالب إدخال رقم جلوسه، والشعبة التي ينتمي إليها (علمي أو أدبي)، واسم المحافظة، ليتم عرض النتيجة فورًا.