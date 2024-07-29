عاجل - ننشر عدد الشهداء منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على خان يونس (تفاصيل)

أحمد جودة - القاهرة - مسؤولون فلسطينيون: 290 شهيدا منذ بدء الهجوم الإسرائيلى على خان يونس

ننشر عدد الشهداء منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على خان يونس.. قال مسؤولون فلسطينيون بقطاع غزة إن هناك 290 شهيدا و700 جريح منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.