عاجل - رئيس أركان جيش الاحتلال: اقتحام قاعدة سدي تيمان خطير جدا ومخالف للقانون

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، إن اقتحام قاعدة سدي تيمان خطير جدا ومخالف للقانون، حسب وسائل إعلام عبرية.

تفاصيل اقتحام أعضاء في الكنيست قاعدة عسكرية لـ جيش الاحتلال

واقتحم عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ونشطاء من اليمين المتطرف قاعدة سدي تيمان التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام قاعدة في إسرائيل

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين 28 يوليو 2024 بأن الاقتحام جاء بعد احتجاز تسعة جنود إسرائيليين هناك في وقت سابق اليوم للاستجواب بتهمة الاعتداء على معتقل فلسطيني.

ومن بين الذين اقتحموا القاعدة، التي تعمل كمرفق احتجاز، تسفي سوكوت من حزب أوتزما يهوديت القومي المتطرف.

معتقل سدي تيمان

وشهد معتقل سدي تيمان اعتقال المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، سواء من مقاتلي حركة حماس أو ممن اعتقلهم جيش الاحتلال أثناء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

ولقي العشرات من المعتقلين الفلسطينيين مصرعهم بسبب الانتهاكات والظروف السيئة للغاية للمعتقلين هناك، حيث أفادت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها خلال يوليو الجاري، بأن جيش الاحتلال يحقق في شبهات حقيقية لانتهاك القوانين بشأن تصرفات عناصره مع عدد من المعتقلين ما أدى لوفاتهم نتيجة الضرب المبرح أو عدم توفير الاحتياجات الدُنيا لهم بشكل عام.

ووثقت "شبكة سي إن إن الأمريكية" من خلال تحقيق نشرته قبل مدة، شهادات من قبل سجّانين إسرائيليين ومعتقلين تم الإفراج عنهم، تتحدث عن تعذيبٍ وظروف اعتقال تنتهك القوانين الدولية.