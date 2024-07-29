"كلنا مقاطعون".. الصدر يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل والولايات المتحدة دعما للفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يوم الاثنين إلى مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل والولايات المتحدة دعما للقضية الفلسطينية.

وقال الصدر في جواب عن سؤال حول مقاطعة البضائع الأمريكية والبضائع الداعمة لإسرائيل: "نعم على جميع المؤمنين بالقضية الفلسطينية وكل المحبين للإنسانية وكل الرافضين للمجازر الجماعية التي تحدث في غزة الجهاد وعلى كل الرافضين للكيان الصهيوني الإرهابي وأفعاله وإجرامه وإرهابه وسيدته أمريكا كبيرة الشر المحتلة المبغضة للشعوب، أن يقاطعوا كل المنتجات الداعمة لإسرائيل وأمريكا الاستعمار والاستكبار العالمي".

وأضاف: "فذلك عمل يرضي الله تعالى ويرضي ضمائرنا كمسلمين ومحبين للإنسانية والسلام".

وأشار الصدر إلى أن "كل ذلك يتم عبر المقاطعة السلمية بعدم بيعها وشرائها أو حتى استعمالها وعدم استعمال العنف كما تفعل بعض الجهات التي تريد تخريب العراق والانتفاع الشخصي والحزبي من ذلك".

واختتم زعيم التيار الصدري في العراق رده بالقول: "كلنا مقاطعون