العالم اليوم - علم العراق وإسرائيل.. أزمة في باريس وطلب مرفوض

انتم الان تتابعون خبر علم العراق وإسرائيل.. أزمة في باريس وطلب مرفوض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 08:18 مساءً - رفضت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، طلبا من البعثة العراقية، بـ"تحريك" العلم الإسرائيلي من جوار العلم العراقي، داخل ملاعب كرة القدم في فرنسا خلال فترة الأولمبياد.

وخلال منافسات كرة القدم، تضع اللجنة المنظمة أعلام جميع المنتخبات الأولمبية المشاركة، وعددها 16، في أعلى الاستاد.

ومما لفت النظر فورا، مجاورة العلم العراقي إلى جانب العلم الإسرائيلي، خلال جميع ملاعب كرة القدم.

هذا الأمر، دفع البعثة العراقية لتقديم طلب للمنظمين، بإزاحة العلم الإسرائيلي، وهو ما تم رفضه فورا من اللجنة المنظمة.

يذكر أن العراق وإسرائيل، يشاركان بمنافسات كرة القدم للرجال.