شهداء وجرحى بقصف صهيوني استهدف شقة سكنية بغزة
استُشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف العدو الصهيوني على حي النصر في مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر.
ويواصل العدو الصهيوني عدوانه برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .
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