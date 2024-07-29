إعلان قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال

إعلان قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفالأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال، مؤكدة أن الأمر يشكل تهديداً صحياً لسكان القطاع والدول المجاورة وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالميا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع "CVPV2" في مياه الصرف في محافظتي خان يونس (جنوب) والوسطى.

ولفتت إلى أن هذا الإعلان الذي يأتي بعد سنوات طويلة من استئصال المرض في فلسطين، جاء بسبب الحالة الكارثية التي وصل إليها سكان قطاع غزة تحت العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتراكم آلاف الأطنان من القمامة وتكدس السكان في مناطق النزوح.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن برنامج مكافحة هذا الوباء الذي أطلقته بشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية وخاصة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لن يكون كافيا ما لم يتم إنهاء العدوان فورا، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب ووسائل النظافة وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مرتكبا مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.