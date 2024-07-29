العالم اليوم - فيديو.. فضيحة وسط الجيش الإسرائيلي واحتجاجات ضد توقيف "جنود"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. فضيحة وسط الجيش الإسرائيلي واحتجاجات ضد توقيف "جنود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 11:18 مساءً - أثار قرار اعتقال جنود إسرائيلين، الاثنين، بسبب ارتكاب انتهاكات في حق معتقلين فلسطينيين في معسكر للسجناء، غضبا في إسرائيل من طرف محتجين وسياسيين يمينيين.

وأظهرت مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى داخل معتقل "سديه تيمان" بالنقب خلال مداهمة الشرطة الإسرائيلية له ورفض الجنود الامتثال لأوامر الاعتقال.

وحين وصلت الشرطة العسكرية إلى المعسكر، كان عدد من المحتجين من اليمين الإسرائيلي، ومنهم أعضاء في الكنيست، يتجمعون خارج المنشأة ونددوا بالتحقيق مع الجنود الذين قالوا إنهم كانوا يؤدون واجبهم. واقتحم بعضهم القاعدة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه وبعد تم اعتقال 9 جنود للتحقيق معهم، تظاهر مئات الأشخاص ضد اعتقال الجنود، وتمكن العشرات من المتظاهرين من اقتحام قاعدة "بيت ليد" وكذلك مبنى المحكمة العسكرية.

تفاصيل الواقعة

قال مراسل "دوت الخليج" في القدس إن "الشرطة العسكرية الإسرائيلية داهمت معتقل "سديه تيمان" الذي تعتقل فيه إسرائيل مواطنين من غزة تقول أنهم مقاتلين في حركة حماس"

وأضاف أن هذه المداهمة جاءات لاعتقال جنود إسرائيليين في المعسكر وذلك إثر اعتداءات جنسية للجنود بحق معتقلين من القطاع.

وأضاف أنت أحد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى المستشفى إثر اعتداء جنسي عليه من قبل الجنود وعلى إثر مداهمة المكان رفض الجنود أوامر الاعتقال.

بيان الجيش

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دشن تحقيقا فيما يعتقد أنها انتهاكات تعرض لها معتقل فلسطيني في معسكر للسجناء الذين ألقي القبض عليهم أثناء حرب غزة مما أثار انتقادات من جانب محتجين وسياسيين يمينيين.

وأضاف الجيش أن المدعية العامة أمرت بإجراء التحقيق "في أعقاب الاشتباه في تعرض أحد المعتقلين لانتهاكات جسيمة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية وصلت إلى معسكر "سديه تيمان" حيث يشتبه في أن 10 من جنود الاحتياط أساؤوا معاملة سجين من وحدة قتالية تابعة لحركة حماس.

وقالت جماعات حقوقية، ومنها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في معسكر الاحتجاز، وهو قاعدة عسكرية سابقة في صحراء النقب أعلنت إسرائيل أنها ستغلقها تدريجيا.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه يحقق في اتهامات بوقوع انتهاكات.

ردود الفعل

واستنكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت محاولة اقتحام المعسكر.

وقال غالانت "حتى في أوقات الشدة، القانون يطبق على الجميع، لا يجوز لأحد اقتحام قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي".

ودافع هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، عن التحقيق الذي قال إنه يصون شرف الجيش الإسرائيلي.

وقال هاليفي في بيان له عن محاولة اقتحام المعسكر "نحن في خضم حرب، وتصرفات من هذا النوع تعرض أمن الدولة للخطر... إن هذه التحقيقات على وجه التحديد هي التي تحمي جنودنا في إسرائيل والعالم وتحافظ على قيم جيش الدفاع الإسرائيلي".

ونشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومقطعا مصورا على منصة إكس قال فيه إن الجنود يجب أن يعاملوا كأبطال وليس كمجرمين.

وبثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية لقطات لمحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة وشق طريقهم إلى القاعدة.

وانتشرت تقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مما أدى إلى تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة.

وفي مايو الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تنظر في اتهامات تتعلق بانتهاكات ارتكبتها إسرائيل بحق معتقلين فلسطينيين.