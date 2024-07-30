العالم اليوم - 73 مليون دولار أرباح "الياه سات" في 6 أشهر بنمو 62%

انتم الان تتابعون خبر 73 مليون دولار أرباح "الياه سات" في 6 أشهر بنمو 62% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:22 صباحاً - أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 269 مليون درهم (73 مليون دولار)، رغم تراجع الإيرادات بنسبة لم تتجاوز الـ 3 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام انخفضت بنسبة 3 بالمئة إلى 734 مليون درهم (200 مليون دولار) مع نمو إيرادات قطاعي البنية التحية والحلول المدارة.

وشهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بنهاية يونيو الماضي لتسجل 462 مليون درهم (126 مليون دولار).

أداء مرن

أرجع البيان هذا الأداء "المرن" إلى نمو الإيرادات في قطاعين من القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة، حيث استمر نمو إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات المجموعة بـ1 بالمئة، كما سجل قطاع الحلول المدارة ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات نمواً في إيراداتها بـ19 بالمئة بنهاية النصف الثاني 2024.

وبلغت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 24.5 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ما يعادل 15 ضعف الإيرادات المحققة خلال الـ12 أشهر الماضية، بانخفاض طفيف بـ2 بالمئة مقارنة ببداية العام.

وتعليقا على هذه النتائج، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، "استمرت الياه سات في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يؤكد مضينا قدما في تنمية أعمالنا الأساسية وتجاوز التحديات التي يشهدها قطاع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية".

وأضاف: لقد حققنا المزيد من التقدم نحو وضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار مع حكومة الإمارات، كما أبرمنا مع إيرباص في الربع الثاني من هذا العام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5.

وأوضح قائلا: نتطلع حاليا إلى إتمام عملية الاندماج مع شركة بيانات خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما نضع اللمسات النهائية على خطط التكامل الناجح بين الشركتين. وسوف يضع هذا الاندماج الشركة الجديدة space42 في مكانة رائدة ضمن قطاع تكنولوجيا الفضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعزز حضورها العالمي. وللمرة الأولى في قطاعنا، سنقوم بدمج حلول الاتصالات الفضائية المتقدمة مع التحليلات الجغرافية المكانية وتشغيل أقمار صناعية للاتصالات ورصد الأرض عبر مدارات متعددة.