العالم اليوم - بطل أولمبي يسقط خاتمه في نهر السين ويوجه رسالة اعتذار لزوجته

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:22 صباحاً - فقد المتسابق الأولمبي الإيطالي الشهير جيانماركو تامبيري خاتم الزواج الخاص به، في نهر السين في باريس، خلال مشاركته في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وكتب حامل الميدالية الذهبية بالقفز العالي، رسالة إلى زوجته، يعتذر فيها عن الواقعة.

وقال تامبيري على حسابه بموقع إنستغرام، إن الخاتم سقط من أصبعه، أثناء مشاركته مع الوفد الإيطالي على القارب، في نهر السين، خلال الافتتاح.

وكتب: "الخاتم سيبقى إلى الأبد في قاع نهر السين، نهر مدينة الحب، حاولت رفع العلم الإيطالي عاليا، ولكنه سقط من يدي".

وأضاف مخاطبا زوجته: "إذا أردتي، سنلقي خاتمك أيضا في نهر السين، حتى يظلان معا إلى الأبد".

يذكر أن تامبيري حقق الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، بالتشارك مع القطري معتز برشم، في مسابقة القفز العالي.