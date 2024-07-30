الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطولكرم.
وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والتي بلغت نحو 9870 معتقلا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
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