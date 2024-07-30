العالم اليوم - فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 04:25 مساءً - في محاولة أخيرة لجذب المسافرين من أجل دورة الألعاب الأولمبية خفضت شركات تشغيل الفنادق في باريس الأسعار وتخلت عن الحد الأدنى لفترت الإقامة بعد اعتراض بعض السياح على ما اعتبروه رفعا للأسعار قبل دورة الألعاب.

وقال مكتب السياحة في باريس أمس الاثنين إن متوسط سعر الليلة في الفنادق خلال دورة الألعاب انخفض إلى 258 يورو من 342 يورو في وقت سابق خلال فصل الصيف، والذي كان يمثل في ذلك الوقت زيادة بنسبة 70 بالمئة عن متوسط السعر البالغ 202 يورو في يوليو 2023.

وذكر وكلاء سفر أن هناك خصومات تتراوح بين 10 و70 بالمئة في عروض لشركات بعد انخفاض الطلب خلال دورة الألعاب إلى ما دون التوقعات بسبب زيادة الأسعار والمخاوف الأمنية.

وأفاد وكلاء سفر أن بعض الفنادق ألغت قيودا تشمل ضرورة تحديد تاريخ الوصول ومدة الإقامة، وذلك لجذب المسافرين في اللحظة الأخيرة.

وقال نيل كورمان، وهو وكيل سفر في شركة بروترافيل إنترناشونال "خفت القواعد لكن الأسعار لم تقل كثيرا".

وأضاف أن سعر الليلة في الفنادق ذات الخمس نجوم، مثل لو رويال مونسو رافلز، في باريس لا يزال قرب ثلاثة آلاف يورو خلال دورة الألعاب.

وقال سيباستيان بازان الرئيس التنفيذي لشركة أكور لتشغيل الفنادق إن الشركة قد تشهد ارتفاعا في إيرادات الغرف بنسبة نصف بالمئة إذا تدفق المسافرون على باريس في الأشهر التالية لدورة الألعاب، لكن الشركة لا تزال متحفظة في توقعاتها.