مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان تبدأ في إيران

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أحمد جودة - القاهرة - تجري في مبنى البرلمان في طهران اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان، ويحضر الحفل ضيوف رفيعو المستوى من نحو 80 دولة.

ويؤدي الرئيس التاسع لإيران، بموجب المادة 121 من الدستور، اليمين الدستورية بحضور البرلمانيين وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

ويتضمن الحفل: عزف النشيد الوطني الإيراني، وتلاوة القرآن الكريم، تحية وخطاب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف - منافس بزشكيان في الانتخابات الأخيرة، وكلمة رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجي، ومن ثم يلقي الرئيس المنتخب كلمته.

ويفيد مراسل نوفوستي من مكان الحدث، بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة الإيرانية. واليوم لم تفتح أبوابها المحلات التجارية في ساحة بهارستان، الواقعة على مقربة من مبنى البرلمان.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد تم بمناسبة حفل التنصيب تغيير إجراءات تشغيل بعض أنواع وسائل النقل في العاصمة، فيما يستمر عمل مطار طهران المدني بشكل طبيعي.

أجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية في 19 مايو. أسفرت الجولة الأولى عن تصدر مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، ثم أُجريت الجولة الثانية بينهما في 5 يوليو 2024، وفاز فيها مسعود بزشكيان.