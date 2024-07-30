شركات طيران يونانية وألمانية تلغي رحلاتها إلى بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:29 مساءً - ألغت شركتا 'إيجيان إيرلاينز' اليونانية و'كوندور' الألمانية للخطوط الجوية اليوم الثلاثاء، رحلاتهما بحسب 'رويترز'.

شركات طيران جديدة تلغي رحلاتها إلى بيروت

ويعد ذلك أحدث قرارات من نوعها في الأيام القليلة الماضية وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل و'حزب الله'.

وقالت إيجيان إيرلاينز إنها ستعلق رحلاتها حتى يوم الخميس المقبل، بينما ألغت كوندور رحلتها اليوم الثلاثاء من دوسلدورف.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) وشركات والخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز التابعة لمجموعة لوفتهانزا أمس الاثنين إلغاء رحلاتها.

كما أعلنت عدة شركات طيران أخرى تعليق أو إرجاء أو إلغاء بعض الرحلات، ومع ذلك أورد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قائمة برحلات وصول اليوم الثلاثاء لطائرات شركات أخرى مثل بيجاسوس وطيران الإمارات والملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية الإيرانية والقطرية والاتحاد للطيران.

ويواجه لبنان خطر رد انتقامي من إسرائيل منذ أن أسفرت ضربة يوم السبت على هضبة الجولان المحتلة عن مقتل 12 طفلا وشابا.