الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة كالينينغراد

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من إحباط التحضير لتفجير إرهابي ضد مبنى بلدية تشيرنياخوفسكي في مقاطعة كالينينغراد.

وأشارت المخابرات الروسية، في بيانها اليوم، إلى أنه تم ضبط رجل بحوزته عبوة ناسفة يدوية الصنع بقوة نحو 1.7 كلغم من مادة تي إن تي.

وذكر البيان، أنه تم اعتقال أحد سكان المنطقة من مواليد عام 1988، يشتبه بارتكابه جريمة بموجب المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي "التحضير لعمل إرهابي". وتبين أن المعتقل تلقى تعليمات بتنفيذ الجريمة من المنظمة الإرهابية "فيلق المتطوعين الروسي".

وخلال تفتيش مكان إقامته، تم العثور على 210 خرطوش عيار 7.62، بالإضافة إلى حاويات مختلفة تحتوي على مكونات تستخدم في صناعة المتفجرات.

ويشار إلى أن القانون الروسي، يعاقب على مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.

وأكد البيان أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية بما في ذلك المتعاونون مع الإرهابي المذكور.

ومن المعروف أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية المختصة، تقوم بالتحريض على تنفيذ مختلف الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين الروس وضد المواقع المدنية والعسكرية في مختلف مناطق روسيا