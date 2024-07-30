العالم اليوم - رسميا.. محمد النني يوقع مع الجزيرة الإماراتي

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. محمد النني يوقع مع الجزيرة الإماراتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:28 مساءً - بعد 10 مواسم كاملة في صفوف أرسنال الإنجليزي، وقع النجم المصري محمد النني لخوض تجربة جديدة، في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

وأعلن الجزيرة عبر حسابه الرسمي، مساء الثلاثاء، أن النني أصبح لاعبا للفريق. وستكون تجربة الجزيرة الأولى للنني في الملاعب العربية، منذ لعبه في صفوف المقاولون العرب في الفترة ما بين 2010 و2013. وكشف نادي الجزيرة عبر مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي". ويشارك النني حاليا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. محمد النني يوقع مع الجزيرة الإماراتي .. في رعاية الله وحفظة