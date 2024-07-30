العالم اليوم - ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين في يوليو على غير المتوقع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:25 مساءً - ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين على نحو غير متوقع في يوليو لكنها استمرت في نطاق ضيق ظلت داخله في العامين الماضيين وسط مخاوف مستمرة تجاه التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت هيئة كونفرنس بورد، الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى 100.3 هذا الشهر من 97.8 المعدل بالخفض في يونيو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز هبوط المؤشر إلى 99.7 من 100.4 في القراءة السابقة.

واستقرت توقعات تضخم أسعار المستهلكين على مدى 12 شهرا عند 5.4 بالمئة في يوليو. وكانت قد بلغت ذروتها عند 7.9 بالمئة في 2022.