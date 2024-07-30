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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 14 عاما على المرتزق الفنلندي توبي خوختالا، لمشاركته في الصراع في صف قوات نظام كييف.

الحكم على مرتزق فنلندي شارك بالقتال إلى جانب قوات كييف بالسجن 14 عاما

المرتزق الفنلندي توبي خوختالا

وبحسب بيان لجنة التحقيق نقلا عن المحكمة، "في مارس 2022 وصل خوختالا إلى أوكرانيا وانضم إلى الفيلق الدولي. ومنذ مايو 2022، تم تعيين المرتزق قائدا للوحدة شبه العسكرية الفنلندية Team Wiking".

وفي الفترة من مارس 2022 إلى مايو 2024، نفذ خوختالا أوامر قادة قوات نظام كييف وقاتل ضد أفراد عسكريين روس، وحصل على مكافآت مالية مقابل ذلك.

"حكمت محكمة خوختالا غيابيا بالسجن لمدة 14 عاما في مستعمرة إصلاحية شديدة الحراسة. وجاء في البيان أنه تم وضعه على قائمة المطلوبين الدولية.

وأشار البيان إلى أن "المحكمة الروسية حكمت على المرتزق خوختالا غيابيا بالسجن لمدة 14 عاما في إصلاحية مشددة الحراسة. وتم إدراجه على قائمة المطلوبين الدولية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي عسكريين أوروبيين وعلى رأسهم الفرنسيين في أوكرانيا بصفة مدربين أو مرتزقة هم هدف مشروع لروسيا.

وسبق أن أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن13387 مرتزقا وصلوا إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين للقتال إلى جانب كييف، وأنه تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن.

وفي 25 أبريل الماضي أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن "أكثر من 3100 من المرتزقة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وجاءت الغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وأوروبا وجورجيا