العالم اليوم - غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية والهدف "قيادي كبير "

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف "القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين".

وأوضح أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستهدف هو فؤاد شكر القيادي في حزب الله اللبناني ويعمل كمستشار عسكري للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وحصلت دوت الخليج على مقاطع فيديو وصور تظهر دخان كثيف في حارة حريك في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن الهدف من الهجوم في بيروت كان أحد كبار أعضاء حزب الله، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى.

وكانت الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو البنية الأساسية المدنية الرئيسية ردا على هجوم صاروخي دام على هضبة الجولان.