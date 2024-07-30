العالم اليوم - الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 09:24 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان، الثلاثاء، إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت قد أدى إلى مقتل سيدة في حصيلة أولية.

وأضافت أنه إلى جانب مقتل سيدة، فقد تم تسجيل إصابات أخرى نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

وأفاد مسؤول بحزب الله، بأن الغارة الجوية على ضاحية حارة حريك الجنوبية في بيروت ألحقت أضرارا بعدة مبان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قصف العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا القائد العسكري الذي يزعم أنه المسؤول عن مقتل 12 طفلاً، في هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ألقت إسرائيل باللوم على جماعة حزب الله المسلحة، التي نفت أي دور لها في الهجوم.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"رويترز" إن ضربة إسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت رئيس غرفة عمليات جماعة حزب الله، مضيفة أن مصيره لا يزال مجهولا.

وذكرت المصادر أنه يدعى محسن شكر لكنها أضافت أنه يعرف أيضا باسم فؤاد شكر.