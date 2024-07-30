العالم اليوم - بعد ضربة بيروت.. نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لتقييم الوضع

وأضافت أن "نتنياهو سيجري تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين الساعة العاشرة بتوقيت إسرائيل في قاعدة "كيريا" في تل أبيب".

وتابعت أن هذا الاجتماع يأتي "في أعقاب محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن".

من جهة أخرى قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن تل أبيب ترفع درجة الجهوزية العسكرية برا وبحرا وجوًا تحسبا لرد من حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الحزب بدأ بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسبق أن أكد مسؤول في جماعة حزب الله، أن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم الإسرائيلي الذي كان مرتقب عقب ضربة صاروخية هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

أضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت التي أدت في مقتل 12 طفلا وفتى أبلغت الوسطاء أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي.