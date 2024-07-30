نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعة الجيش نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع: احتمال كبير بنجاح اغتيال فؤاد شكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لإذاعة الجيش مساء الثلاثاء بأن احتمال نجاح عملية اغتيال فؤاد شكرالمستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، كبيرة.

وتأتي تصريحات المسؤول رغم التقارير التي أكدت فشل العملية ونجاة القائد الكبير في حزب الله اللبناني من الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" طلال حاطوم في تصريح صحفي، أن عملية الاغتيال الإسرائيلية باءت بالفشل.

وذكرت قناة "13" العبرية أن السكرتير العسكري أكد لنتنياهو أنه لا توجد تأكيدات قطعية بنجاح عملية الاغتيال.

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين مساء الثلاثاء أن القائد الكبير في حزب الله اللبناني نجا من الضربة.

كما نقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية قولها إن "التقديرات تشير إلى أن المستهدف في الغارة أصيب لكنهم ينتظرون النتائج".

وفي وقت سابق أفاد الإعلام العبري بأن الجيش الإسرائيلي اغتال فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق موقع "كاليبر" العبري فإن فؤاد شكر هو مدير مشروع دقة الصواريخ التابع لحزب الله وكبير مستشاري حسن نصر الله والرقم 2 في الحزب.

وأشار الموقع العبري إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر.

كما ذكر الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال أن الجيش اغتال فؤاد شكر المعروف باسم "الحاج محسن".

ومساء الثلاثاء، قالت مراسلة RT إن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".