وزير خارجية لبنان يوجه طلبا لحزب الله بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - استنكر وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بو حبيب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء.

وقال عبد الله بو حبيب في تصريح لـ "رويترز": "نستنكر لبنان الضربة الإسرائيلية ونعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة".

وأضاف وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال "نأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف موجة القتل هذه".

ومساء الثلاثاء، قالت مراسلة RT إن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وصرح مراسل RT بأن القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت خلف قتيلين و10 جرحى.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في الوضع الميداني بعدما اتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن مقتل 12 طفلا وإصابة آخرين بصاروخ سقط على بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل وهددت تل أبيب برد قاس على الحادثة، فيما نفى حزب الله علاقته بالأمر