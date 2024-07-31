نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني في لبنان: قتيلتان جراء الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرفة عمليات "الدفاع المدني - الهيئة" في لبنان مقتل سيدتين إثر الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن مجمل الجرحى الذين تم إخلائهم 54 شخصا.

وأوضحت غرفة عمليات الدفاع المدني في بيان: "تفيد غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة أن مجمل أن مجمل عدد الجرحى الذين تم إخلائهم من منطقة الاستهداف 54 جريحا، توزعوا على المستشفيات المحيطة.

وأضاف البيان: "بلع عدد القتلى حى الأن قتيلتان، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية".

هذا وأكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن "فرق الوزارة تابعت ميدانيا تداعيات القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقامت بالتنسيق مع فرق الإسعاف لإجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة (مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى الرسول الاعظم، مستشفى الزهراء، مستشفى الجيعتاوي الجامعي)".

وأعلنت تل أبيب مساء اليوم تنفيذ ضربتها التي توعدت بها "حزب الله"، مستهدفة الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما زعم الإعلام العبري اغتيال فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

هذا وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أن الهجوم الإسرائيلي بضاحية بيروت الجنوبية فشل ولم يؤد إلى مقتل فؤاد شكر.

كما وصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واستنكر وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بو حبيب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء، مؤكدا أنه "يأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف موجة القتل هذه