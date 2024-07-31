نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفتي قبلان يتوعد إسرائيل بأخطر قتال بلا حدود بعد قصفها لضاحية بيروت الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن ضرب الضاحية الجنوبية عمل مجنون ولن يستطيع أحد بهذا العالم حماية إسرائيل من أخطر قتال بلا حدود.

وأصدر قبلان بيان على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت: "الأكيد مطلقا أن ضرب الضاحية الجنوبية عمل مجنون، وقفز بالمجهول، وانتحار صهيوني يائس، ومع انهيار سقف المحرمات لن يستطيع أحد بهذا العالم حماية إسرائيل من أخطر قتال بلا حدود، ولا صوت فوق صوت المقاومة، ولا إرادة فوق إرادة بطشها، ولا قرار في هذا العالم فوق قرارها الإستراتيجي".

ومساء اليوم الثلاثاء، أفادت مراسلة RT بأن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، محاولة اغتيال فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

ولاحقا، أكد عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" طلال حاطوم في تصريح صحفي، أن عملية الاغتيال الإسرائيلية باءت بالفشل. في الوقت الذي أفاد فيه مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لإذاعة الجيش بأن احتمال نجاح عملية اغتيال فؤاد شكر كبيرة