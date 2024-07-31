العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لسلاح الطيران

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لسلاح الطيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وجاء تحرك الجيش الإسرائيلي بعدما أعلن قتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، بعد استهداف منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء أنه يريد تجنّب أي حرب أوسع مع "حزب الله"، لكن قواته مستعدة "لأي سيناريو".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان إن "عدوان حزب الله المستمر وهجماته الوحشية تجرّ شعب لبنان والشرق الأوسط بأسره إلى تصعيد أوسع".

وأضاف "في حين أننا نُفضّل حل الأعمال العدائية من دون حرب أوسع، إلا أن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام لأي سيناريو".

وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على "منطقة مكتظة بالسكان" في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني.

واعتبرت المسؤولة الأممية في بيان أن "الحل لا يمكن أن يكون عسكريا"، مضيفة أنها "على اتصال وثيق مع المحاورين الرئيسيين" في النزاع، ودعت إلى التهدئة.