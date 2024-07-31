العالم اليوم - الضربة الإسرائيلية على الضاحية.. حصيلة جديدة للقتلى والجرحى

انتم الان تتابعون خبر الضربة الإسرائيلية على الضاحية.. حصيلة جديدة للقتلى والجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 02:22 صباحاً - قُتل ثلاثة مدنيين، هم سيدة وطفلان، جرّاء الغارة الإسرائيلية مساء الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق حصيلة "غير نهائية" أوردتها وزارة الصحة اللبنانية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "العدوان الإسرائيلي" أدى إلى "سقوط ثلاثة" هم "سيدة وطفلة وطفل"، لافتة إلى أن "البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض"، وذلك عدا عن إصابة 74 جريحا "خمسة منهم في حال حرجة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة له "قضت" على القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، متهما إيّاه بالمسؤولية عن إطلاق صاروخ على مرتفعات الجولان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها جيش الدفاع، أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر القيادي العسكري الأبرز في حزب الله الإرهابية ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه".

وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على "منطقة مكتظة بالسكان" في الضاحية الجنوبية.

واعتبرت المسؤولة الأممية في بيان أن "الحل لا يمكن أن يكون عسكريا"، مضيفة أنها "على اتصال وثيق مع المحاورين الرئيسيين" في النزاع، ودعت إلى التهدئة.