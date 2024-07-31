نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيران توجه رسالة لمجلس الأمن بعد غارة ضاحية بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مندوب إيران في رسالة لمجلس الأمن عن إدانة بلاده "بأشد العبارات الممكنة" ما وصفها "بهجمات إسرائيل الإرهابية الجبانة"، التي استهدفت ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت الجنوبية.

وأسفرت غارة إسرائيلية، استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، عن مقتل وإصابة مدنيين.

وقال المندوب في رسالته، إن "هذه الجريمة الشنيعة انتهاك صارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف أنه "لا ينبغي لأعضاء المجلس أن ينخدعوا بروايات إسرائيلية مشوهة"، وفق تعبيره.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، قتله القيادي بزب الله اللبنانية فؤاد شُكر (الحاج محسن) في غارة مركزة شنها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.