العالم اليوم - الولايات المتحدة تشنّ ضربة "دفاعية" في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:18 صباحاً - شنّ الجيش الأميركي ضربة جوية وصفها بـ"الدفاعية" الثلاثاء ضدّ "مقاتلين" في العراق حاولوا إطلاق مُسيّرات تهدّد القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في المنطقة، وفق ما أعلن مسؤول دفاعي أميركي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "القوات الأميركية في العراق نفّذت مساء الثلاثاء ضربة جوية دفاعية في محافظة بابل استهدفت مقاتلين كانوا يحاولون إطلاق طائرات مسيرة هجومية".

وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول في الحشد في وقت سابق الثلاثاء.

وفي بيان صدر بعد الانفجارات، لم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر.

وفي وقت لاحق، قال بيان آخر لقوات الحشد الشعبي إن صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة استهدفت دوريتين لقوات الحشد الشعبي في بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد.

أفاد شهود بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة التي تضم المعسكر على بعد 50 كيلومترا من جنوب بغداد.