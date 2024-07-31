"هكذا العالم أفضل قليلًا".. أولى ردود الفعل داخل إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية

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أحمد جودة - القاهرة - علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، على إعلان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، مما أثار ردود فعل قوية على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال إلياهو، المنتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير: "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم"، مضيفًا: "لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت". وأضاف أن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلًا"، بحسب روسيا اليوم.

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران. من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني أنهم يدرسون أبعاد حادثة استشهاد هنية وسينشرون نتائج التحقيق لاحقًا.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة الإسرائيلية بخصوص الحادثة. يُذكر أن إلياهو سبق أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول استخدام القوة المفرطة ضد غزة، حيث صرح في 5 نوفمبر 2023 لإذاعة إسرائيلية بأن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو أحد الخيارات المقبولة في رأيه.